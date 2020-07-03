Заява Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ вже третій день у топ-темі політикуму. Тим часом ЗМІ фіксують переписку депутатів від "Слуги народу" з цього приводу і викладають назагал.

Так, учора з'явилися фрагменти переписок, в яких щодо відставки було сказано "Насрав під кінець". Нову частину переписки, в якій йдеться зокрема про ймовірні наслідки звільнення Смолія, зафіксував кореспондент 1News під час пленарного засідання парламенту.

Попередня частина Насрав під кінець, – ЗМІ оприлюднили фрагмент листування "Слуги народу" про відставку Смолія

Переписку у чаті, яку зафіксували журналісти, на своєму телефоні читав депутат від "Слуги народу" Володимир Захарченко.

Що кажуть "Слуги народу" про відставку Смолія?

"До нього хороше ставлення, але він не може працювати в нинішніх умовах"

Так схарактеризував ставлення до голови Нацбанку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Заради справедливості потрібно відзначити, що ставка (мовиться про рекорно низьку облікову ставку – 24 канал) б не падала, якби не тиснули постійно. До Смолія хороше у всіх ставлення, але він не може працювати в поточних умовах, він хоче мати інфляцію 1,9%, не хоче робити емісію, а всі країни зараз вливають гроші в економіку, жертвуючи інфляцією на догоду зростання споживання", – пише Арахамія .

"Курс буде 30, тоді і більша інфляція"

Депутатка Роксолана Підласа питає в Арахамії: "Скільки ми хочемо інфляцію? Просто щоб знати, до чого готуватися". На це відповідає інший депутат, номер якого не підписаний: "Курс на днях 30 буде, легко. Буде тоді більша інфляція".

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Нові кандидати

Не обійшлося і без обговорень нового кандидата на цю посаду. Так, один із депутатів пише, що "Данило, ймовірно, був би сильним главою НБУ. Важливо, його ще спитати, чи хоче він". Мова йде про Данила Гетманцева, депутата від «Слуги народу», кандидатуру якого називають як одну з ймовірних на посаду керівника Нацбанку.

Далі депутати також обговорювали можливе призначення Арсенія Яценюка на посаду глави НБУ, однак не зрозуміло, "чи піде на це Президент".

... як думаєте, Президент піде на це? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною жопой,

– пише один з депутатів.

Депутат Максим Бужанський пише, що якщо "слуги народу" не в змозі обрати свого главу Нацбанку, то варто розходитись.

Наостанок Давид Арахамія пише, що усе "погано скінчитися, якщо ми обосремося з новим менеджментом – тут дійсно є ризики" У тій же година депутат Микита Потураєв бажає колегам з фракції "спокійної ночі, можливо, останньої в нашому житті".

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Давид Арахамія далі додає: "А наша тенденція кадрова – кожне нове призначення гірше за попередній".

Переписка "Слуг народу" про Смолія / Фото 1News

Відставка Якова Смолія: що відомо