Протистояння в Раді між "Європейською Солідарністю" та "Слугою народу" перейшла межі фізичного насилля. Депутата він "СН" Андрія Мотовиловця звинуватили у побитті нардепки Марії Іонової під час засідання.

Причина конфлікту

3 липня Верховна Рада провела позачергову сесію. Одне з питань, яке обговорювали – можливість вступу до ВНЗ дітей з окупованих територій без ЗНО. Під час обговорення цього питання депутати від "Європейської солідарності" вийшли до трибун. Туди ж підтягнулися і депутати від "Слуги народу". Серед них були Марія Іонова від "ЄС" та Андрій Мотовиловець від "СН", пише 24 канал.

У "Європейській солідарності" переконують, що Мотовиловець "дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову". Про це одразу ж на засіданні парламенту заявила Ірина Геращенко. З вимогою, щоб депутат вибачився за свій вчинок.

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Тоді ж на це відреагував і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він попросив вибачення в Іонової і від себе, і від депутатського корпусу.

"Людина, яка зачепила, я думаю, це було не навмисно, їй теж варто підійти та попросити вибачення", – зазначив Разумков.

Розгортання конфлікту: різка заява "Європейської солідарності"

Після цього на сайті "ЄС" було опубліковано вимогу винести на розгляд регламентного комітету Верховної Ради питання про відсторонення депутата Мотовиловця від участі в засіданнях на 2 – 3 тижні.

"Фракція "Європейська солідарність" глибоко обурена агресивною поведінкою "слуги народу" Андрія Мотовиловця, який у сесійній залі дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову. Попри заклик "Європейської Солідарності" та звернення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, представник монобільшості не знайшов у собі мужності принести вибачення за свою ганебну поведінку", – йдеться в заяві.

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Реакція Мотовиловця на конфлікт

Депутат Андрій Мотовиловець відреагував на звернення "ЄС". Він заявив, що публічно просити вибачення не буде, адже нічого не зробив. Але заявив, що в особистій розмові з Марією Іоновою попросив в неї вибачення. Але не за те, про що пише пресслужба "Європейської солідарності", а за те, що "ми з вами опинилися в цій ситуації і тепер обидва змушені якось давати пояснення".

"Я пропоную вам і вашій пресслужбі, договір: давайте покажемо народу відео, де я вас "вдарив", як стверджують ваші колеги. Засідання Верховної ради знімає безліч камер з різних ракурсів. Будь ласка, покажіть як це сталося. Тому давайте так: якщо відео є, я перераховую благодійний внесок в розмірі 100 000 гривень в фонд "Повернись живим". Якщо його немає – це робить ваша партія. По-моєму, варіант безпрограшний", – написав Мотовиловець.

Відео сутички

Вже після цього в інтернеті були опубліковані відео моментів суперечок під трибуною парламенту. На одному з ним видно, як руку Марії Іонової відштовхують.