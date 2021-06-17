Драка в Раде началась со слов Никиты Потураева о "расстреле ОПЗЖ"

В Раде произошла массовая стычка нардепов от "Слуги народа" и ОПЗЖ. Все началось из-за слова "слуги" Никиты Потураева о том, что народ должен расстреливать ОПЗЖ.

С трибуны Верховной Рады председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что восставший украинский народ должен расстреливать одну фракцию. Он указал рукой на ОПЗЖ.

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"Народ должен расстрелять ОПЗЖ"

Конфликт начался во время рассмотрения вопроса о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев выступал с трибуны, как глава профильного комитета.

В дискуссии речь зашла о заблокированных каналах Медведчука и санкциях. Депутаты-сателлиты кума Путина спросили Потураева, когда "закончится эпоха бедности". На это он ответил словами, которые вызвали драку.

Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (Потураев показал рукой на ОПЗЖ – 24 канал), совокупное состояние которой можно сравнить с бюджетом Украины и расстреляет,

– сказал Потураев.

Продолжил он свое мнение, сказав, что уничтожить эту фракцию, не удастся из-за демократии. В зале поднялся шум, нардепы от ОПЗЖ начали возмущаться и побежали к трибуне.

За минуту к ним присоединились нардепы от "Слуги народа" и началась давка. В толпе встретились Николай Тищенко и Илья Кива и начали толкать друг друга. В конце концов они сцепились в эпической драке.

Столкновение между "слугой народа" и ОПЗЖ: смотрите видео

После короткого перерыва Никита Потураев вышел к трибуне и попросил прощения. Он сказал, что никто в Раде не заслуживает репрессий и расстрела.

Впрочем, в ОПЗЖ одними извинениями не успокоились. На своей странице в фейсбуке один из нардепов от политсилы Вадим Рабинович написал, что ОПЗЖ планирует написать на Потураева заявление в полицию. Он пригрозил "слуге" сроком за призыв к массовому убийству.