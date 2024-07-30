Сейчас с ним продолжаются первоочередные следственные действия. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

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Драка в центре Киева

Как рассказали в полиции, вечером 29 июля к ним поступило сообщение о том, что на улице в Печерском районе между мужчинами произошла драка. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, участников конфликта пригласили в участок.

Установлено, что драку начал 31-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения. Причины своих действий он не объяснил,

– указали правоохранители.

Полицейские задержали нарушителя, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – то есть хулиганство. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Драка в центре Киева в понедельник / Национальная полиция

К слову, после трагедии с обрывом троса на аттракционе над Днепром полиция Киева проверяет работу колеса обозрения на Подоле. Проверка начата в рамках уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.