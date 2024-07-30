Наразі з ним тривають першочергові слідчі дії. Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п’яти років.

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Бійка у центрі Києва

Як розповіли у поліції, ввечері 29 липня до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці у Печерському районі між чоловіками сталася бійка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, учасників конфлікту запросили до відділку.

Встановлено, що бійку розпочав 31-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння. Причини своїх дій він не пояснив,

– вказали правоохоронці.

Поліцейські затримали порушника, відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – тобто хуліганство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Бійка у центрі Києва у понеділок / Національна поліція

До слова, після трагедії з обривом троса на атракціоні над Дніпром поліція Києва перевіряє роботу колеса огляду на Подолі. Перевірку розпочато у рамках кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.