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      Драка Ляшко и Геруса: прокуратура завершила расследование

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      Драка Ляшко и Геруса / 24 канал

      Экс-нардеп "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Инцидент случился в Зале официальных делегаций аэропорта. Радикал обозвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

      Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, сейчас досудебное расследование завершено.

      К теме: Привет от олигарха Ахметова, или Почему Ляшко с кулаками набросился на Геруса

      Во время расследования правоохранители установили, что в ноябре 2019 года Олег Ляшко вместе с другим лицом нанесли телесные повреждения Андрею Герусу. Причиной этого была его государственная деятельность. В ведомстве также отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде, радикалу может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.

      Ранее в деле о нашумевшей драке лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом появился новый подозреваемый. Им оказался помощник (охранник) радикала Евгений Стипанюк. 3 декабря Бориспольская местная прокуратура объявила Стипанюку о подозрении в рамках уголовного дела. 18 ноября лидеру "Радикальной партии" вручили подозрение. Уже 19 ноября по делу состоялся суд над Ляшко. Ему избрали меру пресечения в виде личной поруки народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность) и Михаилом Волынцом (фракция "Батькивщина").

      Почему между нардепами произошла драка

      Герус утверждает, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

      Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и убеждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Смотрите видео: Ляшко и Герус подрались

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования Андрей Герус – новости Олег Ляшко
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