16:01
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Бійка Ляшка та Геруса: прокуратура завершила розслідування

      220 Читать новость на русском
      Бійка Ляшка та Геруса / 24 канал

      Екснардеп "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль". Інцидент трапився у Залі офіційних делегацій аеропорту. Радикал звинуватив "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

      Як повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області, наразі досудове розслідування завершене. 

      До теми: Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

      Під час розслідування правоохоронці встановили, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою нанесли тілесні ушкодження Андрію Герусу. Причиною цього була його державна діяльність. У відомстві також зазначили, що у разі доведення вини Ляшка у суді радикалу може загрожувати покарання до 7 років позбавлення волі.

      Раніше у справі про гучну бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом з'явився новий підозрюваний. Ним виявився помічник (охоронець) радикала Євген Стипанюк. 3 грудня Бориспільська місцева прокуратура оголосила Стипанюку про підозру у межах кримінальної справи. 18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

      Чому між нардепами здійнялася бійка 

      Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

      Дивіться відео: Ляшко та Герус побилися

       

      Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      22511
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олег Ляшко Андрій Герус – новини Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 231
      сьогодні , 13:15 Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      Анатолій Максимов 8937
      сьогодні , 13:00 Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському
      Сергій Лещенко 1084
      сьогодні , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 1158
      сьогодні , 09:50 Маєтки, автівки, шикарне життя: у кого з політиків знайшли приховані статки
      Ярослав Голобородько 3605
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук