Бійка Ляшка та Геруса: прокуратура завершила розслідування

Екснардеп "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль". Інцидент трапився у Залі офіційних делегацій аеропорту. Радикал звинуватив "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області, наразі досудове розслідування завершене.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою нанесли тілесні ушкодження Андрію Герусу. Причиною цього була його державна діяльність. У відомстві також зазначили, що у разі доведення вини Ляшка у суді радикалу може загрожувати покарання до 7 років позбавлення волі.

Раніше у справі про гучну бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом з'явився новий підозрюваний. Ним виявився помічник (охоронець) радикала Євген Стипанюк. 3 грудня Бориспільська місцева прокуратура оголосила Стипанюку про підозру у межах кримінальної справи. 18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

Чому між нардепами здійнялася бійка

Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

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