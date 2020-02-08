Драка в аэропорту Запорожья: пьяная пассажирка напала на пограничницу
В аэропорту "Запорожье" семейная пара, прибывшая с отдыха в Египте, набросилась на пограничницу. Им не понравилось просьба инспектора соблюдать режим в пункте пропуска.
И мужчина, и женщина были в нетрезвом состоянии, им захотелось самостоятельно разгрузить свои чемоданы. Пара прилетела с отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Об инциденте сообщают в пресс-центре ГПСУ.
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Когда пограничница обратилась к супругам со своей просьбой, то получила удар в лицо.
На инспектора набросилась именно пассажирка. Она ударила ее в лицо и так, что та упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Пограничницу пришлось госпитализировать.
Мужчина тоже вел себя агрессивно, пытался оказать сопротивление.
Пострадавшая инспектор уже обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений.
За злостное неповиновение против пассажиров уже составили административные протоколы.