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      Бійка в аеропорту Запоріжжя: п’яна пасажирка напала на прикордонницю

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      Аеропорт "Запоріжжя" / ztv.zp.ua

      В аеропорту "Запоріжжя" сімейна пара, що прибула з відпочинку у Єгипті, накинулась на прикордонницю. Їм не сподобалось прохання інспекторки дотримуватись режиму у пункті пропуску.

      І чоловік, і жінка були на підпитку, їм захотілося самотужки розвантажити свої валізи. Пара прилетіла із відпочинку у Шарм-ель-Шейху. Про інцидент інформують у пресцентрі ДПСУ.

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      Коли прикордонниця звернулася до подружжя зі своїм проханням, то отримала удар в обличчя.

      На інспекторку накинулась саме пасажирка. Вона вдарила її в обличчя та так, що та впала і вдарилася об стійку видачі багажу. Прикордонницю довелося госпіталізувати.

      Чоловік теж поводився агресивно, намагався чинити опір.

      Постраждала інспекторка вже звернулася в управління поліції із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

      За злісну непокору проти пасажирів уже склали адміністративні протоколи.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Поліція Постраждалі Новини Запоріжжя
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