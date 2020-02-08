Бійка в аеропорту Запоріжжя: п’яна пасажирка напала на прикордонницю

В аеропорту "Запоріжжя" сімейна пара, що прибула з відпочинку у Єгипті, накинулась на прикордонницю. Їм не сподобалось прохання інспекторки дотримуватись режиму у пункті пропуску.

І чоловік, і жінка були на підпитку, їм захотілося самотужки розвантажити свої валізи. Пара прилетіла із відпочинку у Шарм-ель-Шейху. Про інцидент інформують у пресцентрі ДПСУ.

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Коли прикордонниця звернулася до подружжя зі своїм проханням, то отримала удар в обличчя.

На інспекторку накинулась саме пасажирка. Вона вдарила її в обличчя та так, що та впала і вдарилася об стійку видачі багажу. Прикордонницю довелося госпіталізувати.

Чоловік теж поводився агресивно, намагався чинити опір.

Постраждала інспекторка вже звернулася в управління поліції із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

За злісну непокору проти пасажирів уже склали адміністративні протоколи.