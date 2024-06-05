Народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщил в своем телеграмме, что Руслан Стефанчук требует от представителей Кабинета Министров приходить на пленарные заседания Верховной Рады в официальной одежде.
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Стефанчук против спортивных штанов
По словам Железняка, спикер дал задание подготовить обращение к Правительству, чтобы их представители приходили в "нормальной деловой одежде" на выступления, на которых рассматриваются законы.
Потому что постоянно то в футболках, то в спортивных костюмах приходят,
– подчеркнул нардеп.
Рада поддержала законопроект о применении английского в Украине
- Верховная Рада 4 июня приняла во втором чтении законопроект о применении английского языкаи в Украине. Проект закона подал президент Владимир Зеленский в 2023 году. Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
- Он определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и тому подобное.
- Эксперты считают, что такой подход крайне важен, поскольку соответствует нашим евроинтеграционным стремлениям. Уже сейчас скрининг украинского законодательства происходит на английском языке, и переговоры о нашем вступлении в Европейский Союз тоже будут вестись на английском.
- Кроме того, применение английского на всех уровнях – это необходимое условие эффективной работы инвесторов в Украине, динамичного развития украинской туристической отрасли.