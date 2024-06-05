Народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомив у своєму телеграмі, що Руслан Стефанчук вимагає від представників Кабінету Міністрів приходити на пленарні засідання Верховної Ради у офіційному одязі.

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Стефанчук проти спортивних штанів

За словами Железняка, спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їх представники приходили в "нормальному діловому одязі" на виступи, на яких розглядаються закони.

Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять,

– наголосив нардеп.

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