Такий підхід вкрай важливий, оскільки відповідає нашим євроінтеграційним прагненням. Уже зараз скринінг українського законодавства відбувається англійською мовою, і переговори про наш вступ до Європейського Союзу теж вестимуться англійською.

До теми Смерть лісів або чому ухвалення законопроєкту №9516 буде катастрофою

Крім того, застосування англійської на всіх рівнях – це необхідна умова ефективної роботи інвесторів в Україні, динамічного розвитку української туристичної галузі.

Держслужбовці матимуть час на вивчення англійської

У законопроєкті визначені категорії держслужбовців, які обов'язково повинні володіти англійською на рівні B1:

держслужбовці категорії А, голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники. У всіх буде достатньо часу на підготовку, адже норма почне діяти через 2 роки після припинення воєнного стану;

для держслужбовців категорії Б і В, працівників прокуратури, Національної поліції (старшого і середнього керівного складу), податкових та митних органів на вивчення англійської для отримання відповідної посади встановлений термін у 4 роки після закінчення війни.

Загальної переатестації чинних чиновників не буде. Мовиться лише про ті випадки, коли людина подає свою кандидатуру на нову посаду. Надалі Кабмін визначатиме процедуру, але ми вже маємо позитивний досвід із сертифікатом про володіння українською мовою.

Варто наголосити, що рівень B1 – зрозумілий формат, це не є дуже високий рівень володіння. Для тих посадовців, які знатимуть англійську на вищому рівні, через 4 роки після закінчення воєнного стану передбачені виплати або надбавки.

Англійської в Україні ставатиме більше

Кабінету Міністрів доручено протягом 6 місяців розробити й затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.

На вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, у деяких видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою. Це станеться вже за 2 роки після набуття чинності цього закону.

Зауважте Сила любові: як близькі стосунки рятують нашу психіку під час війни

Інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати англійську версію. Тут також відводиться 2 роки на підготовку.

Крім того, важливою в законопроєкті є норма про обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі в садочках та інших дошкільних закладах для малечі (ранній і молодший дошкільний вік). Вона набуває чинності з вересня 2026 року.

Квоти на дубляж не змінюються

Найбільше маніпуляцій довкола законопроєкту стосувалися саме питання дубляжу українською мовою.

Тут треба заспокоїти наших громадян, адже жодна норма ухваленого законопроєкту не торкається дубляжу в кінотеатрах. Надалі залишається квота 90% українською мовою і допустима квота 10% для фільмів іншими мовами (крім російської).

Водночас ми прийняли важливу правку, яка доручає Кабінету Міністрів розробити механізм компенсації вартості квитків на фільми англійською у межах квоти 10%. Кінотеатри, які не є благодійними організаціями, не повинні збанкрутіти, якщо показуватимуть фільми англійською, а, приміром, студенти матимуть можливість подивитися свого улюбленого актора мовою оригіналу. Коли саме це буде зроблено – вирішить уряд.

Читайте також У чому злукавили США

Я переконана, що офіційне закріплення статусу англійської, як мови міжнародного спілкування в Україні, поступово підвищуватиме рівень конкурентоспроможності нашої держави у Європі, до якої ми прямуємо, і загалом у світі.

Ми плекаємо своє, не цураємося його і водночас научаємося чужого, інтегруємося у цивілізований світ, у спільний західний простір, а також розширюємо можливості пізнавати нас.