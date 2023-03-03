От страха закрылся в Кремле: почему Путин никого не наказал за "атаку ДРГ" под Брянском

В Брянской области 2 марта произошел инцидент, который диктатор Владимир Путин назвал терактом. Однако дальше заявлений дело в России так и не продвинулось.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, рейд, якобы проведённый представителями "Российского добровольческого корпуса", стал неожиданностью для диктатора.

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Глава Кремля пытался обвинить в инциденте в Брянской области Украину. Мол, это дело рук "украинских диверсантов", якобы перешедших границу с Россией.

Федоров отметил, что в Украине есть определенный порядок, и пересечь границу просто так никто не может, тем более вооруженные люди. Однако, по словам военного эксперта, даже если предположить, что Украина сыграла определенную роль в событиях в приграничных селах Брянской области, то имела на это полное право.

"Несет ли за это ответственность Украина? Вопрос сложный. По моему личному мнению, поскольку Украина является жертвой агрессии, она может отвечать на эту агрессию всеми доступными способами", – подчеркнул Федоров.

Путин испугался

Как рассказал военный эксперт, события 2 марта изрядно испугали российского диктатора.

Путин от страха закрылся в Кремле и даже срочно отменил поездку на Северный Кавказ. Он провел совещание с силовиками. Это был даже не полный совет безопасности, а несколько силовиков, с которыми он обсудил ситуацию,

– отметил Федоров.

По его словам, глава Кремля пришел к выводу, что в работе российской правоохранительной системы произошел небольшой "сбой".

Позже ФСБ заявила, что якобы "диверсантов" вытеснили из России, нанеся по ним "массированный артиллерийский удар". Федоров отметил, что насколько этот артиллерийский удар попал в цель и вообще был ли он, сказать трудно.

Юрий Федоров рассказал детали инцидента в Брянской области: смотрите видео

Почему Путин никого не наказал

Однако этим реакция российских властей и ограничилась. В то же время российские пропагандисты ожидали громких заявлений от Путина. К примеру, российский диктатор мог бы демонстративно наказать кого-то из властей за то, что такая ситуация вообще произошла.

Однако Путин боится наказывать своих силовиков. Вся его система строится на том, что руководители силового аппарата лояльны к диктатору. И эта лояльность и личная преданность важнее профессиональной компетентности и ответственности,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что для главы Кремля важнее, чтобы заместитель директора ФСБ, отвечающий за пограничные войска, был к нему лично благосклонен. А то, что у какого-то чиновника случился профессиональный прокол или он беззастенчиво ворует деньги, Путина мало волнует.

"Для диктатора важно, чтобы власть находилась в руках тех, кому он доверяет или на кого у него достаточно компромата", – отметил Федоров.

Вдохновение для противников Путина

Военный эксперт отметил, что инцидент в Брянской области вполне может стать "первой ласточкой" партизанской войны в России.

Очень важным является факт, что вооруженные люди смогли успешно провести политическую акцию. А режим оказался не в состоянии это предотвратить. Это станет большим положительным импульсом для тех людей, которые есть в России и готовы с оружием в руках выступать против режима Путина,

– сказал Федоров.

Военный эксперт считает, что противники Путина будут вдохновляться инцидентом в Брянской области. Ведь вся эта история продемонстрировала, что режим российского диктатора – слаб, и с ним можно бороться.

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