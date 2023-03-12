Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. По его словам, россияне надеются, что их вбросы потом подхватят и за границей.
Смотрите также В России "штампуют" фейк, что у ВСУ нет техники для создания подразделений
"И нужно также честно признавать, что некоторые подхватывают. Но это откровенный маргинез, не выдерживающий рациональной критики", – заявил он.
Гладких убежден, что оккупанты глубоко ошибаются, если они думают, что они могут изменить позиционирование сторон и отношение к российско-украинской войне.
"Я просто всегда вспоминаю слова Зеленского в обращении к Израилю: "Можно быть нейтральным и равноудаленным от двух полноценных субъектов, но нельзя быть удаленными от добра и зла", – сказал он.
Политолог отметил, что сейчас очевидно, что Россия – это зло, поэтому не осознавать, дистанцироваться или пытаться представлять, что обе стороны одинаково виновны – нельзя.
Это как раз то, что пытается достичь Россия своей пропагандой. Они не добьются в этом никаких успехов,
– рассказал Гладких.
Что происходит в России: смотрите видео
Преступления России
Он отметил, что именно Россия напала на Украину, именно российские военные совершали военные преступления и преступления против человечности на территории Украины.
"Не украинцы на их территории. Они воровали здесь унитазы. У меня нет информации о том, чтобы кто-то в Белгородской области унитаз украл и приволок его в Украину", – сказал политолог.
Валентин Гладких добавил, что всем очевидно, что именно россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре и используют запрещенные виды вооружения.
Политолог напомнил, что нельзя забывать, что именно россияне в 2014 году аннексировали Крым.
"А уже в прошлом году провели эти "фарсы", но, формально, юридически с их точки зрения, они же аннексировали территории Украины. И это тоже является еще одним доказательством, еще одним аргументом против них", – заявил Гладких.
Заявления пропагандистов
По его мнению, заявления россиян о том, что они хотят за кого-то отомстить, смотрятся забавно и просто жалко.
Это то, что их Подервянский назвал, извиняюсь за выражение: "Сц*кливый фашизм". Вот оно так и есть",
– сказал он.
Валентин Гладких уверен, что сейчас последняя фаза развития нацизма и фашизма.
"Они ее довели до крайнего предела. После чего воспринимать серьезно эти явления уже не будут. Это карикатура и злая карикатура на самих себя", – рассказал Гладких.
Что происходит в России: последние новости
- В России 2 марта заявили, что якобы "украинская ДРГ" проникла в российскую деревню недалеко от границы. Пропагандисты нафантазировали чушь о якобы ранении ребенка и гибели людей.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что эта ситуация никак не касается Украины, а наши защитники работают только на временно оккупированной территории. Он отметил, что ВСУ не намерены вмешиваться в "стратегически важную" глубинку России.
- Россия 9 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине. Минобороны России назвало это "ударом возмездия" за "диверсию" в Брянской области.