Так в коментарі 24 Каналу заявив політолог Валентин Гладких. За його словами, росіяни сподіваються, що їх вкиди потім підхоплять і за кордоном.

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"І треба також чесно визнавати, що деякі підхоплюють. Але це відвертий маргінез, який не витримує раціональної критики", – заявив він.

Гладких переконаний, що окупанти глибоко помиляються, якщо думають, що вони можуть змінити позиціювання сторін та ставлення до російсько-української війни.

"Я просто завжди пригадую слова Зеленського у зверненні до Ізраїлю: "Можна бути нейтральним і рівновіддаленим від двох повноцінних суб’єктів, але не можна бути віддаленими від добра і зла", – сказав він.

Політолог зауважив, що нині очевидно, що Росія – це зло, тож не усвідомлювати, дистанціюватися чи намагатися представляти, що обидві сторони однаково винні – не можна.

Це як раз те, чого намагається досягнути Росія своєю пропагандою. Вони не досягнуть в цьому жодних успіхів, – розказав Гладких.

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Злочини Росії

Він зауважив, що саме Росія напала на Україну, саме російські військові скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності на території України.

"Не українці на їхній території. Вони крали тут унітази. Я не маю інформації про те, щоби хтось в Білгородській області унітаз вкрав і притягнув його до України", – сказав політолог.

Валентин Гладких додав, що всім очевидно, що саме росіяни завдають ударів по цивільній інфраструктурі та використовують заборонені види озброєння.

Політолог нагадав, що не можна забувати, що саме росіяни у 2014 році анексували Крим.

"А вже минулого року провели оці "фарси", але, формально, юридично з їхньої точки зору, вони ж анексували території України. І це також є ще одним доказом, ще одним аргументом проти них", – заявив Гладких.

Заяви пропагандистів

На його думку, заяви росіян про те, що вони хочуть за когось помститися, виглядають кумедно й просто жалюгідно.

Це те, що їх Подерв'янський назвав, перепрошую за вислів: "Сц*кливий фашизм". Оце воно так і є",

– сказав він.

Валентин Гладких упевнений, що нині остання фаза розвитку нацизму та фашизму.

"Вони її довели до крайньої межі. Після чого сприймати серйозно ці явища вже не будуть. Це карикатура і зла карикатура на самих себе", – розказав Гладких.

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