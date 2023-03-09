Міноборони Росії назвало нічний обстріл України "ударом відплати" за "диверсію" у Брянській області, пише 24 Канал. Йдеться про випадок 2 березня, коли у Кремлі заявили нібито про "українську ДРГ", яка "прорвала" кордон у Брянській області.

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У Росії кажуть, що атакували військову інфраструктуру

За повідомленням російського міністерства, обстрілів зазнали військові та енергетичні об'єкти. Міноборони Росії заявило, що для удару застосовувалися гіперзвукові ракети "Кинджал".

У Росії нафантазували, що нібито знищили базування ударних безпілотників, а також зірвали перекидання резервів та залізничних перевезень іноземного озброєння.

Крім того, окупанти поспішили заявити, що буцімто вивели з ладу потужності з ремонту військової техніки та виробництва боєприпасів.

Слід зазначити, що росіяни цинічно брешуть, адже, наприклад, вночі атакували житловий будинок у Львівській області. Унаслідок цього загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома.

Також на масований терор з боку Росії відреагувала кремлівська пропагандистка Маргаріта Симоньян. Вона написала: "Нічні удари по Києву – це за Брянськ".

Росія вкотре масовано атакувала Україну: що відомо

Російські військові вдруге з 16 лютого завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти знову атакували Україну вночі й тривога лунала близько семи годин.

Загалом противник здійснив 81 пуск ракет різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, Росія атакувала, використавши 8 "Шахідів". Сил оборони України знищено 34 крилаті ракети, а також 4 "Шахіди". Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що оновний удар був спрямований проти енергосистеми України. За його інформацією, у восьми регіонах пошкоджено енергооб'єкти.

Через масовану атаку в деяких регіонах виникли перебої з Інтернетом, а також зі світлом.