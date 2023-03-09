Начальник Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі новинного телемарафону розповів про наслідки нічної атаки в області 9 березня. Про це пише 24 Канал.

До теми Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Від російської ракети на Львівщині загинули 5 людей

Козицький повідомив, що падіння ракети у Золочівський район відбулось вночі. Зруйновано 3 будинки, ще згоріли 3 машини, які стояли поруч. Проте найголовніше – втрачені людські життя. Рятувальники вже завершили розбирати завали. Кінцева кількість загиблих внаслідок цієї атаки – 5.

Довідка. Близько 4 години ранку, у Золочівському районі Львівської області під час повітряної тривоги впала ворожа ракета. На жаль, загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома.

Козицький зазначив, що це наслідки роботи лише 1 ракети. Інші були знешкоджені Силами оборони..

На даний момент повністю закінчився розбір завалів. Кінцева кількість загиблих – 5. Співчуття родинам загиблих,

– сказав Козицький.

Наразі Львівська ОВА працює з головою територіальної громади щодо того, як відновити людям житло.

Що відомо про загиблих