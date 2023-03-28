Спасал школьниц от вымышленных "ДРГ": Путин наградил медалью "За отвагу" мальчика Федора
В начале марта россияне разгоняли фейк об украинских ДРГ в Брянской области. Тогда же был найден местный герой. Им стал школьник Федор. Малыш уже даже получил медаль "За отвагу" от Путина.
Соответствующий приказ уже разлетелся по сети и российским СМИ. В нем говорится о том, чтобы наградить Федора Симоненко медалью "За отвагу", передает 24 Канал. Далее напомним, за что эту награду должны вручить.
Читайте также Кремль, партизаны проснулись: как Россия хотела замаскировать вымышленными "ДРГ" народное сопротивление
Путин подписал приказ лично
В лучших традициях российской пропаганды в стране-агрессоре оперативно нашли героя. Не прошло и месяца, как президент уже лично подписывает приказ о его награждении. В документе говорится о "мужестве, отваге и самоотверженности, проявленных при исполнении гражданского долга".
Документ о награде Федора подписал Путин / Фото с росСМИ
Дядя Федор и его история, написанная на коленке
- Заметим, что речь идет о якобы 11-летнем школьнике из Брянской области. По легенде, он ехал на автомобиле вместе с двумя другими школьницами в школу. Первый момент, на котором версия рассыпалась вдребезги. Ведь тогда была введена дистанционная учеба в регионе.
- Но на этом выдумки россиян не заканчиваются. Они рассказывали, что якобы ДРГ расстреляли автомобиль, убив водителя Анатолия. Очередной фейк, ведь видео, которое потом появилось в сети, демонстрирует, что та самая "Нива" целенькая. Максимум – спущенные колеса. Зато обстреляны "Жигули", но за их рулем был другой водитель.
- Итак, Федор, который, убеждали пропагандисты, также получил ранения, молниеносно отреагировал. Окровавлен он спас двух школьниц, с которыми ехал в авто. Они поймали попутку и приехали к знакомой Федора. Еще один удивительный момент. Она в комментарии журналистам почему-то постоянно говорит "этот мальчик". Не очень похоже на знакомую, не правда ли?
- Мы уже молчим о том, что с огнестрельным ранением то ли в грудь, то ли в спину он не только спас девушек. Он еще и спокойно разговаривал со знакомой и показал, куда именно попали диверсанты. Терминатор не иначе.
- Как бы там ни было, Федора чуть не канонизировали в регионе. Более того, его посещал сам губернатор Брянской области Александр Богомаз. К тому же приобрел для семьи малыша новый дом.