В последнее время на Севере и Востоке Украины активизировались вражеские ДРГ. Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, объясняет: таким образом россияне терроризируют мирное население. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Украинские военные усиливают свои позиции на Севере и Востоке. На это россияне реагируют усилением обстрелов. По словам Андрея Демченко, в июне наши территории обстреливали втрое больше, чем в мае. К сожалению, в июле не стало тише.

Бьют не только по ВСУ: прицельные обстрелы россиян по мирным городам уничтожают инфраструктуру и дома. И это еще не все.

Как рассказал спикер ГПСУ, на Сумском и Харьковском направлениях враг использует ДРГ. Этим группам не разрешают продвигаться вглубь Украины.

Наши Силы обороны и подразделения ГПСУ открывают огонь, и диверсанты отходят за линию границы. К сожалению, такие действия врага приводят иногда и к гибели мирных людей: мы видим, как они расстреливают машины гражданских,

– сообщил Андрей Демченко.

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Почему активизировались ДРГ

В настоящее время в Беларуси находятся представители ППК "Вагнер". Из-за их перемещения для северной границы Украины появилась новая угроза, так что наши воины усилили там свое присутствие.

По мнению Владимира Зеленского, масштабных угроз с Севера сейчас нет.

В ГПСУ заверили: "вагнеровцев" в Беларуси мало, поэтому они вряд ли смогут открыть второй фронт на Севере Украины.