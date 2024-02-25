Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов на полях форума “Украина. Год 2024” – передает 24 Канал. По его словам, о новых угрозах говорят постоянно.

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Буданов о ДРГ

Кирилл Буданов отметил, что в течение двух лет постоянно ведутся разговоры о возможности открытия еще одного фронта Россией. Однако глава разведки отмечает – угрозы нет.

В то же время комментируя работу ДРГ на Севере, например в Сумской области, Буданов отметил, что это другая история.

Я оцениваю ДРГ как ДРГ. Они как называются, так и отвечают. Мы используем ДРГ, противник использует ДРГ. Это не масштабное ведение боевых действий,

– подчеркнул глава ГУР.

Добавим! Ранее экс-командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказывал, что в составе российских ДРГ от 10 до 12 военных. Их главная цель – навредить Украине. Россияне имеют хорошую подготовку, однако действуют только на границе. Оккупанты пытаются терроризировать местное население или военнослужащих.

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