Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, структуры, ответственные за контроль российской границы, оказались неспособными выполнять свои задачи, а война уже перемещается на территорию России.

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Первая ласточка

Юрий Федоров считает, что инцидент в Брянских селах – это "первые ласточки" для России. Этот "поход" оказался успешным для "Русского добровольческого корпуса", а значит, за ним будут следовать и другие.

Военный эксперт отметил, что в случае повторения этих "походов" следует ожидать аналогичных действий со стороны путинского режима – демонстрации своей некомпетентности и беспомощности.

"Оказалось, что вся огромная система российских органов безопасности, призванная защищать не только Владимира Путина, но и рядовых российских граждан, для этого она и существует, показала свою полную некомпетентность", – сказал Федоров.

Почему Путин никого не наказал

Юрий Федоров считает, что российский диктатор боится наказывать российских генералов, потому что понимает, что его власть держится только на них. По словам военного эксперта, для Путина важно удерживать лояльность генералов военных структур.

Почему Путин боится наказать генералов: смотрите видео

Эта лояльность удерживается путем разрешения Путина наживаться генералам на незаконной экономической деятельности.

Война уже перешла на территорию России

Военный эксперт считает, что этим "походом" было продемонстрировано, что война уже в самой России. Кроме визита "Русского добровольческого корпуса", в России происходят взрывы объектов, летают беспилотники и происходят пожары.

Практически одновременно усилилась волна разного рода взрывов на территории России, кторых раньше не было, пожаров, беспилотники, какие-то неопознанные летающие объекты все время появляются, время от времени падают, устраивают взрывы, а российская ПВО не может ничего предпринять.

– отметил Федоров.

Он добавил, что россияне даже не думали, что им на голову может что-нибудь прилететь, зато когда это происходит в Украине, для россиян это нормально.

Инцидент под Брянском: главное