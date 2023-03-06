Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, структури, що відповідальні за контроль російського кордону виявились неспроможними виконувати свої завдання, а війна вже переміщується на територію Росії.

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Перша ластівка

Юрій Федоров вважає, що інцидент у Брянських селах – це "перші ластівки" для Росії. Цей "похід" виявився успішним для "Російського добровольчого корпусу", а значить за ним будуть слідувати й інші.

Військовий експерт зазначив, що у випадку повторення цих "походів" варто очікувати аналогічних дій зі сторони путінського режиму – демонстрації своєї некомпетентності та безпорадності.

"Виявилось, що уся величезна система російських органів безпеки, яка покликана захищати не тільки Владіміра Путіна, а й рядових російських громадян, для цього вона й існує, показала свою повну некомпетентність", – сказав Федоров.

Чому Путін нікого не покарав

Юрій Федоров вважає, що російський диктатор боїться карати російський генералів, бо розуміє, що його влада тримається тільки на них. За словами військового експерта, для Путіна важливо втримувати лояльність генералів військових структур.

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Ця лояльність втримується шляхом дозволу від Путіна наживатись генералам на незаконній економічній діяльності.

Війна вже перейшла на територію Росії

Військовий експерт вважає, що цим "походом" було продемонстровано те, що війна вже в самій Росії. Окрім візиту "Російського добровольчого корпусу", в Росії відбуваються вибухи об'єктів, літають безпілотники й стаються пожежі.

Практично одночасно посилилась хвиля різного роду вибухів на території Росії, яких раніше не було, пожеж, безпілотники, якісь невпізнані літаючі об'єкти весь час з'являються, час від часу падають, влаштовують вибухи, а російська ППО не може нічого зробити,

– зазначив Федоров.

Він додав, що росіяни навіть не думали, що їм на голову може щось прилетіти, зате коли це відбувається в Україні, для росіян це нормально.

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