Зауважимо, що певна кількість представників цього угруповання уже довгий час воює на боці України. Секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив, що частина росіян та білорусів справді допомагає знищувати ворога, зокрема на найгарячішому напрямку – Бахмутському.

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Нікітін заявив, що його формування узгодило свою операцію у Брянській області з Україною. Данілов назвав це переходом кордону Росії громадянином Росії, на що той має повне право.

Ми не маємо права заборонити громадянину Росії відвідати свою рідну землю. Ми ж не знаємо, можливо, вони до родичів пішли, можливо, ще по якихось справах, автомат, можливо, знайшли десь там у сховах,

– прокоментував спікер.

Він не може підтвердити, чи спростувати, куди відправилося це формування далі: повернулося в Україну чи пішло вглиб Росії.

Росія звітувалась, що все гаразд, а виявилось – навпаки

Данілов наголосив, що росіяни мають повне право на своїй території з'ясовувати певні розбіжності із місцевою владою. Організатори інциденту під Брянськом, справді, всі мають російські паспорти.

Політик нагадав, що за день до цього пройшло розширене засідання федеральної служби безпеки Росії, на якому був присутній Путін. Там мовилося про те, що в Росії все гаразд.

А подія, що відбулася на наступний день, це, м'яко кажучи, ляпас Путіну. Коли президент Росії скасовує свою поїздку до Ставропольського краю з урахуванням тих подій, це свідчить про початок певних процесів,

– наголосив секретар РНБО.

Повне інтерв'ю з секретарем РНБО: дивитись відео

"Процеси розповзаються"

За словами Данілова, Путін вже не контролює всі процеси на території Росії, вони починають розповзатися. Про це, зокрема, свідчить і створення величезної кількості приватних армій. Це означає руйнацію централізованих структур, адже армія має бути централізованою.

Для нас дуже важливе питання: "Коли це буде в них переходити в активну фазу?",

– зауважив мовець.

Він переконаний, що швидше в Росії почнуться ці процеси, то швидше Україна буде досягати успіхів, і наші партнери будуть розуміти, що іншого шляху немає.

"Україна має давати відсіч і вона обов'язково буде це робити. Зараз в України є величезна лінія фронту, нам потрібно перш за все вирішити питання звільнення Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. До того часу буде відбуватися дуже багато події, зокрема і в Росії", – резюмував Данілов.

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