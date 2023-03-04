Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, уся ця ситуація виглядає нашвидкуруч сфабрикованою.

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Зацікавленість росіян у війні знижується

Експерт Українського інституту майбутнього припустив, що в адміністрації Владіміра Путіна починають помічати, що російське населення ігнорує війну та втрачає зацікавленість.

Іван Ступак зазначив, що через це російська влада могла здійснити цю провокацію, щоб спробувати змобілізувати населення допомагати своїй армії.

"Вони бачать, що суспільство намагається заховатись, навіть не те щоб змитися з країни, а починає не дивитися ці програми", – сказав Іван Ступак.

Росіяни не схильні думати

Іван Ступак зазначив, що проблеми в Росії та розбіжності в словах їхньої влади та реальної ситуації у війні не хвилюють росіян, бо їм простіше не думати, адже виходити за рамки того, що говорять по телевізору фактично заборонено й за це можна отримати покарання.

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Через це росіяни не замислюються про внутрішні проблеми та брехню від влади.

"В Росії набагато простіше не думати, оскільки є телебачення, є перший канал, є росія 24, які за тебе вже все продумали, все вирішили, сказали, що у всьому винне "світове правління", "Держдепартамент" та "укронацисти", – сказав Іван Ступак.

Сфабрикована режисура

Іван Ступак поділився своїми враженнями від подій на Брянщині 2 березня 2023. За словами експерта інституту майбутнього, у нього склалась думка, що це нашвидкуруч сфабрикована операція, коли російські "ЗМІ" кожні декілька хвилин публікували різну інформацію й це виглядало як публікація заготовок.

Одразу ж після цього Ступака здивувала заява Владіміра Путіна про скликання радбезу, згодом у сюжеті, коли виступав Путін, в його записах було помітно ім'я Дар'ї Дугіною.

Ступак припустив, що Путін хотів пов’язати це із нібито пораненням дитини на Брянщині внаслідок діяльності "української ДРГ" та зіграти на почуттях росіян й показати їм, як українці нібито вбивають дітей.

Ексспівробітник СБУ вважає, що вся ця ситуація була покликана на те, щоб показати росіянам, що ворог нібито не тільки під воротами Росії, а він вже на її території.

На думку Ступака, це могло згуртувати росіян, але, оскільки пішла накладка за накладкою, цього не вдалось.

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