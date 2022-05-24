Дрогобычская солеварня увеличила объемы производства соли: все из-за дефицита продукта

Из-за дефицита соли в Украине фактически единственная солеварня в Дрогобыче увеличила свои мощности. Теперь предприятие ожидает получать до 53 – 55 тонн соли.

Журналисты ZAXID.NET взяли интервью у заместителя директора Дрогобычской солеварни Игоря Нащечича, который рассказал об успехах поддержки.

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После остановки работы в апреле крупнейшего в Европе завода по производству соли "Артемсоль", которое находится в Донецкой области, в Украине возник ажиотаж и дефицит этого товара. Фактически единственным производителем соли в Украине стала Дрогобычская солеварня. Сейчас она работает в полную мощь, чтобы обеспечить украинцев своей продукцией.

По словам Нащечича, завод планирует увеличить производство соли на 20 тонн в месяц. Но отмечается, что этого объема не хватит даже Львовской области.

Заместитель директора сообщил, что на прошлой неделе на заводе был поставлен дополнительный бар (ванна для вываривания соли). Он отметил, что установку сейчас испытывают. Такое усовершенствование должно увеличить объемы производства соли. Немного статистики: если раньше предприятие месячно производило 31 – 32 тонны, то теперь ожидает получать до 53 – 55 тонн.

У нас нет таких мощностей. Можем взять 50 кубов соленой рапы в день, не больше. Чтобы увеличить производство, нужно производить газ, ставить большие ванны 10х12 м, сушильный барабан, транспортеры. Это очень большие средства,

– рассказал и.о. директора солеварни.

Панвы для выварки соли / фото ZAXID.NET

Как известно, способ производства соли в Дрогобычской солеварне отличается от традиционной добычи, как это было в Соледаре. На заводе из недр земли специальными машинами выкачивают соляную рапу. Впоследствии его вываривают на дровах в специальных ваннах – панвах. Отмечается, что этот процесс сложнее и дороже. В результате чего и стоимость дрогобычской соли почти вдвое превышала цену товара "Артемсоли".

Спрос на соль из Дрогобычской солеварни колоссальный, потому и превышает промышленные возможности завода. Сообщается, что сейчас соль из Дрогобыча закупают крупные торговые сети Львовской области – "Арсен", "Перчатка" и "Сільпо".

Сувенирные наборы из соли / фото ZAXID.NET

Специалист по продвижению завода София Канцедал рассказала, что до войны Дрогобычская солеварня позиционировала себя как производитель крафтового товара. Раньше дрогобычскую соль покупали рестораны из Киева, Харькова, Львова.

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