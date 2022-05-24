Журналісти ZAXID.NET взяли інтерв'ю у заступника директора Дрогобицької солеварні Ігоря Нащочича, який розповів про успіхи підтриємтсва.

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Після зупинки роботи у квітні найбільшого в Європі заводу з виробництва солі "Артемсіль", яке знаходиться в Донецькій області, в Україні виник ажіотаж і дефіцит цього товару. Фактично єдиним виробником солі в Україні стала Дрогобицька солеварня. Зараз вона працює на повну потужність, аби забезпечити українців своєю продукцією.

За словами Нащочича, завод планує збільшити виробництво солі на 20 тонн щомісяця. Але зазначається, що цього обсягу не вистачить навіть на Львівську область.

Заступник директора повідомив, що минулого тижня на заводі поставили додаткову панву (ванну для виварювання солі). Він зауважив, що установку зараз випробовують. Таке вдосконалення має збільшити обсяги виробництва солі. Трохи статистики: якщо раніше підприємство місячно виробляло 31 – 32 тонни, то тепер очікує отримувати до 53 – 55 тонн.

В нас нема таких потужностей. Можемо взяти 50 кубів соленої ропи на день, не більше. Щоб збільшити виробництво, треба проводити газ, ставити великі ванни 10х12 м, сушильний барабан, транспортери. Це дуже великі кошти,

– розповів в.о. директора солеварні.

Панви для виварювання солі / фото ZAXID.NET

Як відомо, спосіб виробництва солі у Дрогобицькій солеварні відрізняється від традиційного видобутку, як це було у Соледарі. На заводі з надр землі спеціальними машинами викачують соляну ропу. Згодом її виварюють на дровах у спеціальних ваннах – панвах. Зазначається, що цей виробничий процес складніший і дорожчий. Внаслідок чого й вартість дрогобицької солі майже вдвічі перевищувала ціну товару "Артемсолі".

Попит на сіль з Дрогобицької солеварні колосальний, тому й перевищує промислові можливості заводу. Повідомляється, що зараз сіль з Дрогобича закупляють великі торговельні мережі Львівської області – "Арсен", "Рукавичка" і "Сільпо".

Сувенірні набори зі солі / фото ZAXID.NET

Спеціаліст по промоції заводу Софія Канцедал розповіла, що до війни Дрогобицька солеварня позиціонувала себе як виробник крафтового товару. Раніше дрогобицьку сіль купляли ресторани з Києва, Харкова, Львова.

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