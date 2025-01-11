Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова. В результате атаки погиб 1 человек.

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Что известно об атаке на гражданское авто в Запорожской области

Федоров рассказал, что оккупанты всю ночь атаковали Приморское Запорожской области. Утром один из вражеских БпЛА попал в гражданскую машину, в которой находились 5 человек.

Четыре человека ранены. Это два мужчины 46 и 60 лет и две женщины 49 и 52 лет. Все они сейчас в больнице. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь,

– рассказал председатель ОВА.

К сожалению, одна женщина погибла. Российский дрон унес жизнь 47-летней жительницы села Приморское.

Напомним, что 5 января под российский обстрел попала маршрутка в Херсоне. К счастью, ни один из пассажиров не пострадал.