Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Внаслідок атаки загинула 1 людина.

Дивіться також Путін готував наступ на Запоріжжя, але відмовився від своїх планів, – Федоров

Що відомо про атаку на цивільне авто в Запорізькій області

Федоров розповів, що окупанти усю ніч атакували Приморське Запорізької області. Вранці один із ворожих БпЛА поцілив у цивільну автівку, в якій перебували 5 людей.

Чотирьох людей поранено. Це два чоловіки 46 та 60 років і дві жінки 49 та 52 років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу,

– розповів голова ОВА.

На жаль, одна жінка загинула. Російський дрон забрав життя 47-річної мешканки села Приморське.

Нагадаємо, що 5 січня під російський обстріл потрапила маршрутка в Херсоні. На щастя, жоден із пасажирів не постраждав.