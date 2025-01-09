Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров У коментарі для "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал. Російський диктатор Владімір Путін готував наступ на Запоріжжя, але відмовився від своїх планів через підготовленість українських військ.

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Путін скасував наступ на Запоріжжя через підготовленість оборони

Федоров зазначив, що рішення Путіна не атакувати Запоріжжя стало результатом високої готовності Сил оборони.

Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим,

– сказав голова ОВА.

За його словами, наразі немає надзвичайної небезпеки для Запорізької лінії фронту, однак складно передбачити, що станеться через кілька місяців. Федоров пояснив, що українські сили активно будують багаторівневу оборону в області, яка охоплює не тільки лінію фронту, а й навколишні міста.

Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону, яка охоплює не тільки рубежі оборони лінії фронту, а й кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя з трьома лініями оборони,

– додав він.

Федоров підкреслив, що на даному етапі особлива увага приділяється створенню потужних фортифікаційних споруд для захисту Запорізької області.

До слова, російська влада тисне на мирне населення тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Там росіяни активізували мобілізацію.