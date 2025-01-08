Російський терор забрав життя 13 людей, ще десятки поранені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Дивіться також 13 загиблих та десятки поранених: все, що відомо про цинічний обстріл Запоріжжя 8 січня

Що відомо про цинічну атаку на Запоріжжя

Так, у Запорізькій ОВА розповіли, що ворог цинічно атакував одне з найбільших промислових підприємств міста в момент, коли працівники виходили після закінчення зміни. Пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.

13 людей загинуло, понад 80 – постраждало. Серед них і 13-річна дівчинка, за життя якої борються лікарі,

– вказала влада.

Очевидці подій досі не можуть оговтатися від пережитого жаху. Пан Ігор, працівник постраждалого підприємства, був неподалік епіцентру вибухів.

"У момент прильоту я знаходився у бомбосховищі. Коли вийшов на вулицю, побачив жахливу картину: вибиті вікна, люди лежать на асфальті, деякі без кінцівок... Це неможливо описати словами", – поділився чоловік.

Наслідки ударів КАБами по Запоріжжю: дивіться відео

Зауважимо, раніше у поліції повідомили, що росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК). Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Очевидці діляться моторошними подробицями.