Украинские дроны "Бобер" уничтожают технику оккупантов в Крыму: эксклюзивные кадры боевой работы

Украинское оружие в руках спецназовцев продолжает уничтожать вражеские цели. В частности, дорогостоящие системы ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ. Там опубликовали эксклюзивные кадры боевой работы дронов UJ-26, более известных как "Бобер".

Смотрите также Удивит россиян: что известно об украинской баллистической ракете "Сапсан" и долетит ли она до Москвы

Поражение оккупантов в Крыму

На кадрах ГУР – успешное поражение ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.

Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам,

– написали разведчики.

Боевая работа дронов "Бобер": смотрите видео

Напомним, в ночь на 28 июня СБУ провела успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Беспилотники атаковали военный аэродром "Кировское", уничтожив вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".