Недавно австралийская компания DefendTex показала новую разработку – миниатюрный, но очень смертельный боражирующий боеприпас Drone-40. Его габариты – размер 40 мм граната для подствольного гранатомета. Однако, он может выполнять и функции дрона.

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Представили этот баражирующий боеприпас совсем недавно, в 2019 году на конференции ССО США. Разработчики предлагают целую концепцию, на базе которой можно создавать баражирующие боеприпасы самого разного размера.

Именно Drone-40 совместим со многими 40 мм гранатометами. Дрон можно запустить из гранатомета или другой пусковой установки, далее снаряд выпускает собственные крылья и баражирует в воздухе.

Кроме того, технологии этого вооружения позволяют ему самостоятельно искать цели и осуществлять разведку. А в некоторых комплектациях дрон можно даже запрограммировать на конкретную цель.

В чем инновация DefendTex Drone-40

Главная часть боеприпаса – это модуль полезной нагрузки. Ведь Drone-40 должен нести на себе боевые части разных типов.

Разработчики уверяют, что можно использовать осколочные, бронебойные, дымовые и другие боевые части. Кроме того, есть даже возможность оснащения разведывательной системой со специальной камерой или специальной головкой предназначенной для атаки конкретно на дроны. Но деталей о том, как работает такая боеголовка пока не разглашают.

Технические характеристики дрона-камикадзе

Тактико-технические характеристики Drone-40 / Скриншот из программы

В его цилиндрическом корпусе спрятаны все необходимые системы, в частности, 4 раскладных опоры с электродвигателями. Внутри также устройства для управления и аккумулятор, а полет осуществляется благодаря четырем моторам, которые крутят винты.

Какие цели доступны для этого дрона-камикадзе

Управлять им можно с пульта или задавать маршрут – все это благодаря спутниковой навигации. Расправляющиеся в полете винты и опоры делают Drone-40 похожим на квадрокоптер.

Выпуск о самом маленьком в мире дрон-камикадзе DefendTex Drone-40: смотрите видео



В первую очередь, как говорят разработчики, такие боеприпасы пригодятся пехотным подразделениям и подразделениям специального назначения.

Это быстрый и надежный источник разведки, его можно запустить над врагом и наблюдать или же направить на уничтожение.

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Кроме того, разработчики предлагают разное количество и виды боевых частей, чтобы уничтожать можно было не только живую силу, но и укрепление или легкую бронированную технику. Всё зависит от типа задач.

В настоящее время Drone-40 стоит около 1 тысячи долларов, но его планируют удешевить. Если все удастся, то он станет самым дешевым боражирующим боеприпасом в мире. Это уникальный случай в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками.

Где раньше использовали Drone-40

Сегодня единственное официальное использование этих дронов замечали только за британскими военными. Они тестировали их в рамках антитеррористических миссий на Мали.

Системы Drone-40 постоянно улучшаются и совершенствуются. Сегодня даже есть варианты мини-РЭБ-ов и лазерных целеуказателей для обозначения целей.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ должны получить такие системы. Они особенно пригодятся на тех участках фронта, где российские военные пытаются идти в наступление.

Именно ВСУ показали, что баражирующие боеприпасы в российско-украинской войне – это очень опасное оружие. А в умелых руках оно превращается в инструмент, приносящий победу практически в любом противостоянии.