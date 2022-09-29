Matador RGW-90 – смертельное оружие для врага

Сейчас на вооружении Украины есть еще один, не менее важный комплекс – Matador RGW-90. Это ручной многоцелевой одноразовый гранатомет, предназначенный для ведения боя на ближних дистанциях.

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Лучше всего его использовать для боев в городах. Компактность комплекса позволяет использовать гранатомет даже для выстрелов из закрытых помещений. Это очень серьезное и смертельное оружие от немецкого производителя, защиты против которого нет ни у одного современного танка в мире.

Благодаря простоте использования и мощности на поле боя, этот гранатомет сегодня стоит на вооружении самых мощных армий мира. Среди них Украина, Британия, Израиль, Бельгия, Сингапур и, конечно же, сама Германия.

На что способен Matador RGW-90

Matador создавали достаточно долго – учитывали все пожелания операторов такого оружия. Главным разработчиком считается немецкая компания DmD – это корпорация, специализирующаяся на создании оружия. Впрочем, над созданием гранатомета работали и сингапурцы, а также израильтяне.

Главным требованием нового вооружения была способность уничтожать не только танки и тяжелую бронированную технику, но и вражеские укрепления. Все это должно было сочетаться с технологичностью и способностью уничтожать врага в любое время суток.



Гранатомет Matador RGW-90 / Фото S&T

Именно поэтому к этому гранатомету можно присоединить тепловизионный прицел, чтобы даже ночью врагу негде было спрятаться. По этой же причине этот гранатомет может пробивать 500 миллиметров катаной гомогенной брони – в этом помогает кумулятивная боевая часть.

Но если враг прячется в укрытии, Matador можно переключить в режим HESH. Тогда фугасное и осколочное действие боеприпаса будет заключаться в подрыве при контакте с препятствием. Соответственно, оно разрушается, создавая ударную волну и вторичные обломки.

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На корпусе гранатомета есть специальная клавиша, позволяющая оператору выбрать режим стрельбы. В режиме HEAT кумулятивный снаряд будет крушить бронетехнику, а вот в режиме HESH можно разрушать даже укрепленные вражеские позиции.

Тактико-технические характеристики и варианты боеприпасов

Тактико-технические характеристики Matador RGW-90 очень приличные. Он достаточно легок и компактен, и при этом удивляет возможностями:

длина – 1 метр,

вес – 9 килограммов,

скорость снаряда – достигает 250 метров в секунду,

бронебойность – от 500 до 700 миллиметров,

дальность стрельбы – от 14 до 1200 метров, в зависимости от снаряда и потребностей.



Характеристики немецкого гранатомета / Инфографика 24 канала

Гранатомет позволяет использовать разные виды боеприпасов. Их выбирают в зависимости от того, какие задачи необходимо выполнить. К примеру, есть Tandem – это тандемный снаряд, способный пробивать 700-миллиметровую броню на расстоянии более полукилометра. А 700 миллиметров – это даже больше, чем может позволить себе Javelin и NLAW.

LRMP – это осколочный противопехотный снаряд, оснащенный вольфрамовыми шариками с площадью поражения 45 на 30 метров. ASM – это боеприпас, способный образовать в железобетонной стене отверстие, достаточное для того, чтобы сквозь него прошел человек. Опять же все зависит от того, какие задачи будут стоять перед оператором этого гранатомета.

Особенности гранатомета

Из Matador можно стрелять и из закрытых помещений. Для этого разработчики придумали интересную технологию. Сама граната оснащена раскладным хвостовым оперением и вылетает из пускового тубуса небольшим зарядом. Передний поршень выбрасывает гранату вперед, а задний выбрасывает обратно противомассу в виде пластиковых шариков.

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С одной стороны, это минимизирует отдачу, а с другой – бережет стрелка от маршевого твердотопливного двигателя. Единственная опасная зона при запуске – это два метра за гранатометом. Там лучше не стоять, когда оператор будет производить пуск. Это минимизирует шансы на получение травм и ожогов.

Гранатомет Matador – это система активно-реактивного типа с реактивными гранатами, которые заряжаются в пусковой тубус только в заводских условиях. Простыми словами – это одноразовый комплекс. Выстрелил и забыл.



Как работает Matador RGW-90 / Фото PR DmD

Эффективная рабочая дальность – 500 метров. Однако при наличии специальных прицелов это расстояние можно увеличить более чем вдвое. Например, в Бундесвере используют Dynahawk – это прицел с лазерным дальномером, гироскопом и баллистическим вычислителем, который может вносить поправки при стрельбе по движущимся и маневренным целям. Оборудовать Metador соответствующим прицелом можно в зависимости от специфики фронта и условий, в которых выполняются задания.

Matador – не самое новое вооружение, однако это удачный образец именно пехотного реактивного вооружения. Он относительно невелик, прост в использовании, а его модификации позволяют оператору решать широкий спектр задач, начиная работой по живым целям врага и заканчивая уничтожением укрепленных позиций. Поэтому это, безусловно, хорошее вооружение, которое пригодится во время любых миссий.

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Matador RGW-90 в Украине.

В рамках стратегического партнерства с США и западными союзниками ВСУ получили более 7 тысяч таких систем. Они значительно упростили работу нашим защитникам и защитницам, и, конечно же, очень усложнили процесс выживания российских оккупантов на украинской территории.

Благодаря получению Matador RGW-90 сегодня ВСУ имеют возможность выполнять самые разные задачи, особенно в контексте городских боев. Такое оружие помогает не только в обороне, оно понадобится и во время наступательных действий.

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Украинские военные уже давно доказали, что в городских боях, как и в противостояниях на ближних дистанциях, нашим защитникам и защитницам просто нет равных. А с оружием, которое они получили в рамках партнерства, у врагов нет даже малейшего шанса на успех.