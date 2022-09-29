Matador RGW-90 – смертельна зброя для ворога

Зараз на озброєнні України є ще один, не менш важливий комплекс – Matador RGW-90. Це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет, призначений для ведення бою на ближніх дистанціях.

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Найкраще його застосовувати для боїв у містах. Компактність комплексу дозволяє використовувати гранатомет навіть для пострілів із закритих приміщень. Це дуже серйозна і смертельна зброя від німецького виробника, захисту проти якої не має жоден сучасний танк у світі.

Завдяки простоті використання та потужності на полі, цей гранатомет сьогодні стоїть на озброєнні найпотужніших армій світу. Серед них Україна, Британія, Ізраїль, Бельгія, Сінгапур, і, звичайно ж, сама Німеччина.

На що здатен Matador RGW-90

Matador створювали доволі довго – враховували усі побажання операторів такої зброї. Головним розробником вважається німецька компанія DmD – це корпорація, що спеціалізується на створенні зброї. Утім над створенням гранатомета працювали і сінгапурці, і навіть ізраїльтяни.

Головною вимогою до нового озброєння була здатність знищувати не тільки танки та важку броньовану техніку, а й ворожі укріплення. Все це мало б поєднуватися із технологічністю та здатністю знищувати ворога в будь-який час доби.



Гранатомет Matador RGW-90 / Фото S&T

Саме тому до цього гранатомета можна приєднати тепловізійний приціл, щоб навіть вночі ворогу не було де заховатися. З цієї ж причини цей гранатомет може пробивати 500 міліметрів катаної гомогенної броні – у цьому допомагає кумулятивна бойова частина.

Та якщо ворог ховається в укритті, Matador можна перемикнути в режим HESH. Тоді фугасна та осколкова дія боєприпасу полягатиме у підриві при контакті з перешкодою. Відповідно, вона руйнується створюючи ударну хвилю та вторинні уламки.

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На корпусі гранатомета є спеціальна клавіша, яка дозволяє оператору вибрати режим стрільби. В режимі HEAT кумулятивний снаряд буде трощити бронетехніку, а от в режимі HESH можна руйнувати навіть укріплені ворожі позиції.

Тактико-технічні характеристики та варіанти боєприпасів

Тактико-технічні характеристики Matador RGW-90 – дуже пристойні. Він доволі легкий та компактний, і при цьому дивує можливостями:

довжина – 1 метр,

вага – 9 кілограмів,

швидкість снаряда – досягає 250 метрів на секунду,

бронебійність – від 500 до 700 міліметрів,

дальність стрільби – від 14 до 1200 метрів, залежно від снаряда та потреб.



Характеристики німецького гранатомета / Інфографіка 24 каналу

Гранатомет дозволяє використовувати різні види боєприпасів. Їх обирають залежно від того, які завдання потрібно виконати. До прикладу, є Tandem – це тандемний снаряд, здатний пробивати 700-міліметрову броню на відстані понад пів кілометра. А 700 міліметрів – це навіть більше, ніж може дозволити собі Javelin та NLAW.

LRMP – це осколковий протипіхотний снаряд споряджений вольфрамовими кульками з площею ураження 45 на 30 метрів. ASM – це боєприпас, здатний утворити у залізобетонній стіні отвір, достатній для того, щоб крізь нього пройшла людина. Знову ж таки – все залежить від того, які завдання стоятимуть перед оператором цього гранатомета.

Особливості гранатомета

З Matador можна стріляти й з закритих приміщень. Для цього розробники придумали цікаву технологію. Сама граната оснащена розкладним хвостовим оперенням і вилітає з пускового тубуса невеликим зарядом. Передній поршень викидає гранату вперед, а задній – викидає назад протимасу у вигляді пластикових кульок.

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З одного боку це мінімізує віддачу, а з іншого – береже стрільця від маршового твердопаливного двигуна. Єдина небезпечна зона під час запуску – це два метри поза гранатометом. Там краще не стояти, коли оператор здійснюватиме пуск. Це мінімізує шанси на отримання травм та опіків.

Гранатомет Matador – це система активно-реактивного типу, з реактивними гранатами, які заряджаються в пусковий тубус тільки в заводських умовах. Простими словами – це одноразовий комплекс. Вистрілив і забув.



Як працює Matador RGW-90 / Фото PR DmD

Ефективна робоча дальність – 500 метрів. Однак, за наявності спеціальних прицілів цю відстань можна збільшити більше ніж удвічі. Наприклад, у Бундесвері використовують Dynahawk – це приціл з лазерним далекоміром, гіроскопом та балістичним обчислювачем, який може вносити поправки під час стрільби по рухомих та маневрених цілях. Обладнати Metador відповідним прицілом можна залежно від специфіки фронту та умов у яких виконуються завдання.

Matador – не найновіше озброєння, однак це вдалий зразок саме піхотного реактивного озброєння. Він відносно невеликий, простий у використанні, а його модифікації дозволяють оператору вирішувати широкий спектр завдань, починаючи роботою по живих цілях ворога і закінчуючи знищенням укріплених позицій. Тому це, безумовно, хороше озброєння, яке стане в пригоді під час будь-яких місій.

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Matador RGW-90 в Україні

У рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками ЗСУ отримали понад 7 тисяч таких систем. Вони значно спростили роботу нашим захисникам та захисницям, і звичайно ж, дуже ускладнили процес виживання російських окупантів на українській території.

Завдяки отриманню Matador RGW-90 сьогодні ЗСУ мають можливість виконувати найрізноманітніші завдання, особливо у контексті міських боїв. Така зброя допомагає не лише в обороні, вона знадобиться і під час наступальних дій.

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Українські військові вже давно довели, що в міських боях, як і в протистояннях на ближніх дистанціях, нашим захисникам і захисницям просто немає рівних. А зі зброєю, яку вони отримали в рамках партнерства, у ворогів немає навіть найменшого шансу на успіх.