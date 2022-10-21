Нещодавно, австралійська компанія DefendTex показала нову розробку – мініатюрний, але дуже смертельний баражуючий боєприпас Drone-40. Його габарити – розмір 40 мм граната для підствольного гранатомета. Однак, він може виконувати і функції дрона.

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Представили цей баражуючий боєприпас зовсім нещодавно, у 2019-му році на конференції ССО США. Розробники пропонують цілу концепцію, на базі якої можна створювати баражуючі боєприпаси найрізноманітнішого розміру.

Конкретно Drone-40 сумісний з багатьма 40 мм гранатометами. Дрон можна запустити з гранатомета чи іншої пускової установки, далі снаряд випускає власні крила і баражує у повітрі.

Окрім цього, технології цього озброєння дозволяють йому самостійно шукати цілі і здійснювати розвідку. А в деяких комплектаціях дрон можна навіть запрограмувати на конкретну ціль.

В чому інновація DefendTex Drone-40

Головна частина боєприпасу – це модуль корисного навантаження. Адже Drone-40 має нести на собі бойові частини різних типів.

Розробники запевняють, що можна використовувати осколкові, бронебійні, димові та інші бойові частини. Крім того, є навіть можливість оснащення розвідувальною системою зі спеціальною камерою або ж спеціальною головкою призначеною для атаки конкретно на дрони. Та деталей про те, як саме працює така боєголовка поки не розголошують.

Технічні характеристики дрона-камікадзе

Тактико-технічні характеристики Drone-40 / Скріншот із програми

У його циліндричному корпусі заховані всі необхідні системи, зокрема, 4 розкладні опори з електродвигунами. Всередині також пристрої для управління та акумулятор, а політ здійснюється завдяки чотирьом моторам, які крутять гвинти.

Які цілі доступні для цього дрона-камікадзе

Керувати ним можна з пульта або задавати маршрут – все це завдяки супутниковій навігації. Гвинти й опори, які розправляються в польоті, роблять Drone-40 схожим на квадрокоптер.

Випуск про найменший у світі дрон-камікадзе DefendTex Drone-40: дивіться відео



В першу чергу, як кажуть розробники, такі боєприпаси стануть в нагоді піхотним підрозділам і підрозділам спеціального призначення.

Це швидке й надійне джерело розвідки, його можна запустити над ворогом і спостерігати або ж направити на знищення.

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Крім того, розробники пропонують різну кількість і види бойових частин, щоб знищувати можна було не тільки диву силу, але й укріплення чи легку броньовану техніку. Все залежить від типу завдань.

Наразі Drone-40 коштує близько 1 тисячі доларів, але його планують здешевити. Якщо все вдасться, то він стане найдешевшим баражуючим боєприпасом у світі. Це унікальний випадокв рамках сратегічного партнерства України зі США і союзниками.

Де раніше використовували Drone-40

Сьогодні єдине офіційне використання цих дронів помічали лише за британськими військовими. Вони тестували їх в рамках антитерористичних місій на Малі.

Системи Drone-40 постійно покращуються та вдосконалюються. Сьогодні навіть є варіанти міні-РЕБ-ів та лазерних цілевказівників для позначення цілей.

В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ повинні отримати такі системи. Вони особливо стануть в нагоді на тих ділянках фронту, де російські військові намагаються йти в наступ.

Саме ЗСУ показали, що баражуючі боєприпаси в російсько-українській війні – це дуже небезпечна зброя. А в умілих руках вона перетворюється на інструмент, який приносить перемогу практично в будь-якому протистоянні.