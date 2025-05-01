Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ: Федоров показал видео

Михаил Федоров заявил, что в Украине наконец-то применили дрон-матку на базе ИИ. Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации сообщил в четверг, 29 мая, в своем телеграм-канале, передает 24 Канал.

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Что об этом известно

Украинский министр сообщил, что оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу. По его словам, такой дрон доставляет 2 ударные FPV-дроны на расстояние до 300 километров.

Они способны автономно находить и поражать цели – от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры. В случае меньшего расстояния, например до 100 километров, дрон возвращается обратно для повторного использования.

Кадры использования дрона-матки на базе ИИ: смотрите видео

Кроме того, Михаил Федоров отметил, что стоимость одной такой миссии достигает 10 тысяч долларов. Он отметил, что запуск ракеты стоит в 300 – 500 раз больше.

И все это – без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель. Продолжаем создавать украинские разработки, меняющие правила игры в технологической войне,

– говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Forbes сообщили, что украинский стартап Strategy Force Solutions впервые применил дроны-матки GOGOL-M с ИИ для автономных боевых миссий против российских целей.