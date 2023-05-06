Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, все это похоже на так называемый "рязанский сахар", когда в конце 1990-х ФСБ под эгидой Владимира Путина самостоятельно взрывала жилые дома.

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Такие "акции" продолжатся

Как отметил Тизенгаузен, Кремль хочет продемонстрировать, что украинцы – якобы ужасающие террористы. Поэтому и идут на разные возмутительные методы. Если в 90-е россияне взрывали собственные жилые дома, то сейчас перешли на удары по Кремлю.

Для россиян не проблема подорвать собственный жилой дом. Я думаю, если в России ситуация будет еще хуже, то россияне должны "поднапрячься". ФСБ снова на такие крайние меры пойдет,

– считает Тизенгаузен.

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Такие атаки российских спецслужб на собственных граждан преследуют цель мобилизовать народ против украинцев. Поэтому вполне реально, что следующим может стать очередной российский пропагандист. Или это будет массовая жертва.

Кто следующий эту акцию осуществит? Будут ли это внутренние разборки? Как статуэтка Татарского. Или Дугина, которую то же ФСБ уничтожило, чтобы взбодрить россиян. Кто-то будет. Может быть какая-то известная сакральная жертва – некий пропагандист. Или массовая жертва. Что-нибудь будет. Мне так кажется,

– отметил Тизенгаузен.

Удары беспилотниками по Кремлю: коротко