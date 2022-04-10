Дрон пограничников помог артиллеристам уничтожить вражеские блокпосты и склад с боеприпасами
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что дрон пограничников снова помог артиллеристам сбить врага
Согласно информации, в Харьковской области пограничники подняли дрон, благодаря которому собратья из Вооруженных Сил Украины навели артиллерию.
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Как результат, были уничтожены 2 вражеских блокпоста и склад с боеприпасами.
Известно, что это уже не в первый раз столь успешный результат сотрудничества пограничников и артиллеристов. "На днях в Харьковской области операторы беспилотных летательных комплексов Госпогранслужбы помогли бойцам ВСУ уничтожить еще один пункт обеспечения захватчиков", – рассказали в Государственной пограничной службе.
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