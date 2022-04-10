Згідно з інформацією, на Харківщині прикордонники підняли дрон, завдяки якому побратими зі Збройних сил України навели артилерію.

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Як результат, було знищено 2 ворожі блокпости та склад з боєприпасами.

Відомо, що це вже не вперше такий успішний результат співпраці прикордонників і артилеристів. "Днями на Харківщині оператори безпілотних літальних комплексів Держприкордонслужби допомогли бійцям ЗСУ знищити ще один пункт забезпечення загарбників", – розповіли у Державній прикордонній службі.

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