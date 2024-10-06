Интересно, что поразить дрон мог "френдли фаер". Для чего же тогда россияне применили С-70 "Охотник", 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему россияне впервые использовали "Охотник" в Украине

В районе Константиновки Донецкой области могли сбить тяжелый ударный беспилотник России С-70 "Охотник". Хотя сначала появилась информация о сбивании истребителей, однако она не подтвердилась.

Стоит добавить, что в России есть только три единицы упомянутого беспилотника. Точнее уже две. Его серийное производство должно было бы начаться в 2024 году, однако теперь в этом есть сомнения.

Учитывая все данные, уничтожили его именно россияне. Что-то пошло не так, и их ПВО сбила свой же БпЛА. Был ли он для нас угрозой? Конечно, был. Думаю, не зря он появился на территории Донецкой области, потому что россияне ищут способ, как продолжать забрасывать нас КАБами без риска для собственных пилотов,

– отметил Петр Андрющенко.

Дело в том, что, как бы российская власть не пыталась убедить свой народ в отсутствии ПВО на территории Украины, она есть и работает эффективно. И Patriot, и другие ЗРК поражают вражеские самолеты, сбивают ракеты и РЭБами подавляют работу беспилотников. Поэтому Кремль захотел вытащить "козырь из рукава". Однако что-то пошло не так.

"Работа этого беспилотника потом могла бы стать для нас проблемой. Не зря там есть Stealth-технологии, неизвестно насколько легко его обнаруживать нашим системам ПВО. Но радуемся, что уже есть неудачная попытка его использования. Вероятно, в дальнейшем россияне откажутся от движения в эту сторону. У них сегодня просто не хватает ресурсов", – объяснил Андрющенко.

Справка. Stealth – это комплекс мер, которые делают самолет малозаметным. Эта технология снижает его заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Заметим, что украинская сторона пока не подтверждала, что дрон "Охотник" сбили россияне, так же как и не сообщала, что это была работа Сил обороны.