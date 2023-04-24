Российские пропагандисты уже причитают из-за падения БпЛА. Прокремлевские "помойки" заявили, что дрон упал, зацепившись за деревья.
Обратите внимание Повторение Мачулищ: в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой
Что говорит журналист Романенко
Журналист Юрий Романенко заявил, что дрон летел не случайно. Еще на прошлой неделе украинские разведчики узнали: Владимир Путин поедет в индустриальный парк в Руднево.
Наши соответственно запустили дрон-камикадзе, пролетевший все ПВО России, и упал неподалеку от индустриального парка. Когда с утра стало известно о дроне, в Кремле начался не шуточный переполох,
– заявил Романенко.
Теперь бункерный дед еще больше опасается за свою безопасность. Дмитрий Песков уже объявил об изменении графика работы Путина. Кроме того, в Кремле начались серьезные проверки.
Подробности от Воздушных сил
Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – отреагировал на падение БпЛА. Он заявил, что 17 килограммов взрывчатого вещества, которыми был начинен беспилотник – это серьезная угроза для любого объекта.
По словам Игната, российские "Ланцеты", которыми оккупанты атакуют нашу военную технику, несут от 1,5 до 3 килограммов взрывчатки. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил: может показаться, что это немного. В то же время, если попасть в уязвимое место на технике, то это может привести к детонации боекомплекта.