Обнаружили дрон с камерой утром 19 апреля уборщики аэропорта. РосСМИ написали, что дрон уже отправили на экспертизу, пишет 24 Канал.

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Что известно о дроне в аэропорту Пскова

На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой. Квадрокоптер нашли утром 19 апреля местные уборщики,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехников. Однако взрывчатку не обнаружили.

Кроме того, в аэропорту просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что дрон был на территории аэропорта вечером 18 апреля. Также известно, что:

дрон отправили на экспертизу в надежде найти на нем оставленные следы ДНК того, кто его запускал;

после этого из камеры беспилотника будут извлекаться видеозаписи.

По данным росСМИ, говорится о летательном аппарате AUTEL.

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