Виявили дрон з камерою вранці 19 квітня прибиральники аеропорту. РосЗМІ написали, що дрон вже відправили на експертизу, пише 24 Канал.

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Що відомо про дрон в аеропорту Пскова

На стоянці для літаків в аеропорту Пскова виявили безпілотник з камерою. Квадрокоптер знайшли вранці 19 квітня місцеві прибиральники,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що на місце одразу викликали співробітників спецслужб та вибухотехніків. Проте вибухівку не виявили.

Окрім того, в аеропорту переглянули камери спостереження та з'ясували, що дрон був на території аеропорту ще ввечері 18 квітня. Також відомо, що:

дрон відправили на експертизу в надії знайти на ньому залишені сліди ДНК того, хто його запускав;

після цього з камери безпілотника витягуватимуть відеозаписи.

За даними росЗМІ, мовиться про літальний апарат AUTEL.

Що відбувалось в Мачулищах