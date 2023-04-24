Російські пропагандисти вже голосять через падіння БпЛА. Прокремлівські "помийки" заявили, що дрон впав, зачепившись за дерева.

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Що каже журналіст Романенко

Журналіст Юрій Романенко заявив, що дрон летів не випадково. Ще минулого тижня українські розвідники дізналися: Владімір Путін поїде до індустріального парку у Руднєво.

Наші відповідно запустили дрон-камікадзе, який пролетів усі ППО Росії, і впав неподалік індустріального парку. Коли з ранку стало відомо про дрон, у Кремлі почався не жартівливий переполох,

– заявив Романенко.

Тепер бункерний дід ще більше боїться за свою безпеку. Дмітрій Пєсков вже оголосив про зміну графіку роботи Путіна. Окрім того, у Кремлі почалися серйозні перевірки.

Деталі від Повітряних сил

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – відреагував на падіння БпЛА. Він заявив, що 17 кілограмів вибухової речовини, якими був начинений безпілотник, – це серйозна загроза для будь-якого об'єкта.

За словами Ігната, російські "Ланцети", якими окупанти атакують нашу військову техніку, несуть від 1,5 до 3 кілограмів вибухівки. Речник Повітряних сил ЗСУ додав: може здатися, що це – небагато. Водночас, якщо потрапити у вразливе місце на техніці, то це може спричинити детонацію боєкомплекту.