Официальный представитель НАТО Фара Дахлалла заявила, что такой поступок является безответственным. В Латвии заявили, что 7 сентября российский военный дрон разбился на их территории.

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Что говорят в НАТО

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников. Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными,

– сказала Фара Дахлалла.

Она также вспомнила, что Североатлантический альянс, отвечая на войну России, значительно увеличил свое присутствие на Восточном фланге, в частности – в Румынии и Латвии.

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Кстати, СМИ написали, что дрон упал в Латвии ориентировочно в 70 километрах от границы с Беларусью.

Аналитики предполагают, что это был "Шахед", который из Беларуси продолжил движение на север в сторону Латвии. Дрон разбился в районе латвийского города Резекне.