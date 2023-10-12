В канцелярии президента Румынии отметили, что 12 октября состоялось заседание Высшего совета обороны страны во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Это случилось после ночной атаки России по Одесской области.

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Что заявили в Румынии из-за падения вражеских дронов

На заседании Высшего совета обороны Румынии обсудили очередное падение российского дрона на территории их страны.

Ужесточение атак российских беспилотников на украинские морские и речные порты в Черноморском регионе еще больше приблизило войну к границам Румынии. Случаи падения фрагментов беспилотников на территорию нашей страны, а значит и НАТО, увеличили риск эскалации,

– заявили в канцелярии президента.

Там заверили, что они "постоянно и подробно" информируют своих союзников и партнеров, в том числе и стратегических, о развитии событий и их потенциальном влиянии.

Клаус Йоханнис заверил, что они получили значительную политическую и практическую поддержку со стороны всех членов Альянса и партнеров. Она включала в себя и воздушное патрулирование и наблюдение за воздушным пространством над Черным морем.

Вражеский дрон снова упал в Румынии