Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Стармер прибыл в Украину впервые с момента своего избрания, чтобы подтвердить поддержку Киеву в войне против российской агрессии.

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Дрон сбивали неподалеку от Мариинского дворца

В столице Украины российский дрон атаковал центр города именно во время переговоров Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Противовоздушная оборона открыла огонь возле Мариинского дворца, где проходила встреча лидеров.

На фоне этого Зеленский призвал союзников не уменьшать поддержку, ведь ее прекращение только усилит российскую агрессию.

Мы ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень,

– заявил Стармер.

Во время переговоров в Киеве Стармер и Зеленский отметили важность долгосрочных гарантий безопасности для Украины, в частности привлечение британских военных к будущим миротворческим миссиям.