Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Стармер прибув до України вперше з моменту свого обрання, щоб підтвердити підтримку Києву у війні проти російської агресії.

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Дрон збивали неподалік Маріїнського палацу

У столиці України російський дрон атакував центр міста саме під час переговорів Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Протиповітряна оборона відкрила вогонь біля Маріїнського палацу, де відбувалася зустріч лідерів.

На тлі цього Зеленський закликав союзників не зменшувати підтримку, адже її припинення лише посилить російську агресію.

Ми ближчі, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень,

– заявив Стармер.

Під час переговорів у Києві Стармер та Зеленський наголосили на важливості довгострокових гарантій безпеки для України, зокрема залучення британських військових до майбутніх миротворчих місій.