СНБО уже согласовало 20 заявок на экспорт готового оружия, – председатель комиссии по экспортному контролю

Рада национальной безопасности и обороны согласовала уже 20 заявок от украинских производителей на экспорт готового вооружения, в частности в страны, подписавшие "Drone Deal".

Об этом в интервью Forbes рассказал Давид Алоян, председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (МК ВТС и ЭК) при СНБО.

Что сообщили в СНБО?

На данный момент рассмотрено более 450 заявок, согласовано – свыше 90%. Там действительно часто присутствуют компоненты конечного изделия или услуги (гарантийное обслуживание, ремонт). Количество заявок на трансфер и конечную продукцию невелико, но оно увеличивается. Всего у нас более 20 согласованных заявок на экспорт готовой продукции, в частности, в страны, подписавшие Drone Deal,

– рассказал Алоян.

Он отметил, что в рамках "Drone Deal" уже начались поставки.

В рамках соглашений "Drone Deal" с рядом стран уже идет практическая реализация: отработка того, что им нужно, начало заключения контрактов и, соответственно, поставок. Когда в начале этого года мы возобновили возможность экспорта, наши производители в рамках зарубежного направления приоритетно развивали трансфер технологий. Это были и "Build with Ukraine", и работа над механизмами релокации за рубеж. Сейчас все это уже приводит к практическим результатам,

– отметил Алоян.

Он рассказал, что в будущем рассматривается строительство производств украинских дронов на территории других стран-заказчиков.

Следующий этап развития взаимодействия с международными партнерами, когда они будут закупать наши дроны, изготовленные на их территории, для собственных нужд, что вполне возможно и уже происходит в рамках инициативы Drone Deal. Было понятно, что партнеры, финансирующие закупку беспилотников для Украины в течение 1–2 лет, захотят использовать эти производственные мощности и решения и для собственных нужд,

– рассказал представитель СНБО.

Вместе с тем он подчеркнул, что экспорт оружия должен работать на нужды Сил обороны Украины.

В стране, где ведутся активные боевые действия, экспорт вооружения должен идти на пользу нашему сектору безопасности и обороны. Не опосредованно через налоги, а напрямую. Можно создать механизм, чтобы административные платежи через fast-track возвращались в спецфонд или какой-то другой инструмент – и на фронт,

– подчеркнул Алоян.