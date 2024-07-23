Глава региона уточнил, что речь идет о двух 14-летних и одного 13-летнего парня. Собственно, несовершеннолетние получили осколочные ранения, по словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Атака на Марганец и ее последствия

Как констатировал чиновник, подростков госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Три ребенка ранил враг в Марганце. По городу Россия ударила дроном-камикадзе. Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний,

– пишет Лысак.

Начальник областной военной администрации отметил также, что во время атаки были повреждены также частные гражданские дома. Это в очередной раз подтверждает.

Оккупанты атаковали Марганец на Днепропетровщине / Фото ОВА

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В ночь на 23 июля захватчики в целом выпустили 8 дронов-камикадзе типа "Шахед" по нашему государству. Воздушные силы констатировали, что сбили 7 из 8 целей. В то же время россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-69 из воздушного пространства Курской области.

На территории Сумской области был поврежден объект критической инфраструктуры, в именно – в Шосткинской общине. Однако, по предварительной информации, обошлось без погибших. Соответствующие службы начали аварийно-восстановительные работы.